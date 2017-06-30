UN ABRAZO FUERTE A LA VIDA
MISIÓN
Brindar a la comunidad la mejor atención en el cuidado de la salud, basada en evidencias científicas, acompañando al paciente y su entorno, bajo los preceptos de la ética. Brindar a nuestro personal de salud un ámbito de desarrollo que promueva su compromiso y sentido de pertenencia con la Institución, favoreciendo la revisión y actualización de conocimientos, procesos, tecnologías y estructuras.
VISIÓN
Ser una organización modelo y de referencia, en la ciudad y región, en el cuidado y restablecimiento de la salud, con excelencia en la calidad de atención y respeto por la dignidad de las personas bajo los principios bioéticos.
AUTORIDADES
DIRECTORIO
DR. SANCHEZ ALMEYRA RODRIGO- PRESIDENTE
DR. CAFFARATTI OSVALDO- VICEPRESIDENTE
DR. SCHMUKLER ARMANDO- DIRECTOR TITULAR
DIRECTOR MEDICO
DRA. MATTEACCIO ALEJANDRA
SUB-DIRECTOR MEDICO
DRA. MARTIN MARIEL
ÁREAS DE SERVICIOS
El Sanatorio Británico inauguró los Consultorios del Británico, en la calle Jujuy 1540, de la ciudad de Rosario. Se trata de un edificio inteligente, con una superficie aproximada de 9.000 metros cuadrados.
Consta de diez pisos, destinados a la instalación de múltiples consultorios; laboratorio, oficinas, auditorio y salón para congresos, seminarios y actividades de docencia y capacitación.
En la planta baja –además de la amplia recepción y zona de informes- se ubican el Laboratorio Central y la sede de Británica Salud, la medicina prepaga del Sanatorio Británico.
Con el traslado de los consultorios al nuevo edificio, el sanatorio habilitará mayor espacio para internación y tecnología. Los edificios del Sanatorio Británico y Consultorios del Británico son lindantes, por lo que tienen acceso interno directo entre sí.
Este emprendimiento permite alcanzar altos niveles de atención ambulatoria en un ambiente amigable y de rápida accesibilidad.
Se cuenta con personal altamente calificado y una red informática que permite rapidez en la atención y mayor información sobre diagnóstico y conocimiento de la salud de los pacientes.
Profesionales del Sanatorio Británico
ALERGIA E INMUNOLOGÍA
DR. GALIMANY, JOSÉ
DR. VINUESA, MIGUEL A.
DRA. DAGUERRE, MARÍA FLORENCIA
DR. GATTOLIN, GABRIEL
ANATOMÍA PATOLÓGICA
DRA. PROSKE AMALIA
DRA. CONSAGRA MARÍA FERNANDA
DRA. PLACENTE SILVINA
DRA. EICHHRON MARÍA CAROLINA
DRA. SAVIO LUDMILA
ANESTESIOLOGÍA
DRA. ACOSTA ANA PAULA
DRA. BALDO MELISA
DR. BUSCAGLIA FEDERICO
DRA. CALERO M. FERNANDA
DR. CERRO MIGUEL ANGEL
DRA. DALMAU EVANGELINA
DR. DI MONACO BRUNO
DR. GALLEGO MARIANO
DR. KASILARI LUIS
DRA. MENDEZ MARISA
DR. MENENDEZ MANUEL
DRA. MONACO ANDREA
DRA. MONSERRAT FLORENCIA
DRA. MONTENEGRO MABEL
DRA. MORENO DIANA
DR. PALEARI ALEJANDRO
DRA. PIOMBO GABRIELA
DR. RACCA LUCIANO
DRA. ROSSI MARIA CELINA
DR. SCHESI JUAN
DR. SCHLEIFER DANIEL
DR. SOTO GERMAN
DRA. TARRICO LAURA
DRA. TORELLAS BARBARA
DR. VITTONATTO DANTE
DRA. YEDRO MELINA
CARDIOLOGÍA
DR. PISKORZ DANIEL
DRA. BERGUES LIZA
DR. BONGARZONI LAUREANO
DR. CITTA LUCIANO
DR. CITTA NORBERTO
DRA. CITTA PAULA
DR. COLOCCINI ROBERTO
DR. EZPELETA MIGUEL
DR. FOURNIER ROBERTO
DR. KELLER LUIS
DRA. LANDE JUDITH
DR. LANZOTTI ROBERTO
DRA. LENARDUZZI VERONICA
DRA. MARINO MONICA
DRA. MATA LUCRECIA
DRA. NANNINI MARIA ANGELES
DRA. NOBLE MARISA
DRA. SALDAÑA ARROYO JESSICA
DR. TELLERIA JOSE
DR. TORRE HUGO
DRA. UTGES NOELI
CENTRO DE HEMATOLOGÍA Y TRANSPLANTE S.R.L
DR. CERUTTI IDER
DRA. CERUTTI AMALIA
DRA. CERANA SUSANA
DRA. NOVIELLO VICENTA
DR. CIARLO SERGIO
DR. MACARIO JORGE
DR. PERETTI HUGO
DR. FIORILLI FEDERICO
DR. FLYNN LUIS
PS. COVANI VERÓNICA
CENTRO DE QUEMADOS Y CIRUGÍA PLÁSTICA
DIRECTOR: DR. FREDDI OSVALDO
STAFF: DR. MAYOR MARIANO
DR. ZAMORA JUAN
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO EN ENFERMERDADES CARDIOVASCULARES
JEFE DE SERVICIO DE HEMODINAMIA:
DR. DANIEL ANIBAL ZANUTTINI
CUERPO MÉDICO:
DPTO. CARDIOLOGÍA Y ANGIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
DR. DANIEL ANIBAL ZANUTTINI
DR. TOMÁS CÚNEO
DPTO. ELECTROFISIOLOGIA INTERVENCIONISTA
DPTO. ESTIMULACIÓN CARDIACA ARTIFICIAL
DIRECTOR DE SERVICIO
DR. NORBERTO CITTA
DR. MARIO ARGÜELLO
DR. LUCIANO CITTA
DR. FERNANDO SENN
DPTO. NEURO INTERVENCIONISMO
DR. CARLOS SERRATTO
DPTO. CIRUGIA CARDIOVASCULAR
DIRECTOR DE SERVICIO
DR. MARIO ARGÜELLO
DR. GERMAN TOMASINI
DR. GUSTAVO TOMASINI
CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO
DR. POENITZ FERNANDO
DR. PASSANO PATRICIO
DR. MAGGIONI MARIANO
CIRUGÍA DE LA OBESIDAD
CIRUGÍA
DR. MARCOLINI ALEJANDRO
DR. AWRUCH DIEGO
DR. TIONI ROGELIO
NUTRICIÓN
LIC. CARRILLO FLORENCIA
LIC. BONZI NATALIA
LIC. CAPELLO ANTONELLA
LIC. MARTIN ROCÍO
PSICOLOGÍA
PS. ANTINORI ADRIANA
PS. SCHMUKLER GISELA
PS. SCOTTA MARGARITA
CLÍNICA DE OBESIDAD
DR. MARIÑO MARCELO
DRA. MARIÑO ANDREA
DRA. CRUSET MARÍA MERCEDES
DRA. BONINO JULIA
CIRUGIA GENERAL- LAPAROSCOPICA
DR. SANCHEZ ALMEYRA RODRIGO
DR. MASSIN ALBERTO
DR. CARRILLO FRANCISCO
DR. POENITZ FERNANDO
DR. MARCOLINI ALEJANDRO
DR. ALMIRÓN JUAN MANUEL
DR. AWRUCH DIEGO
DR. PASSANO PATRICIO
DR. MAGGIONI MARIANO
DR. BLANCO MARIANO
DR. MAHUAD DANIEL
DR. PEDANO NICOLÁS
DR. BASA EXEQUIEL
DR. TIONI ROGELIO
COLOPROCTOLOGÍA
DR. CARRILLO FRANCISCO
DR. MASSIN ALBERTO
DR. ALMIRÓN JUAN MANUEL
DR. BLANCO MARIANO
CIRUGÍA FLEBOLÓGICA
DRA. PECE CLAUDIA
DR. RÖMER GERMAN
DRA. TALARN JULIA
CIRUGÍA HEPÁTICA
DR. MAHUAD DANIEL
DR. PEDANO NICOLÁS
CIRUGIA INFANTIL Y NEONATOLÓGICA
DR. ESCALANTE CATERIANO JAVIER
CIRUGÍA ONCOLÓGICA
DR. CARRILLO FRANCISCO
DR. BASA EXEQUIEL
DR. SANCHEZ ALMEYRA RODRIGO
DR. MASSIN ALBERTO
DR. ALMIRÓN JUAN MANUEL
DR. BLANCO MARIANO
DR. MAHUAD DANIEL
DR. PEDANO NICOLAS
CIRUGIA PLASTICA Y ESTÉTICA, BUCO MAXILO FACIAL
DR. ALBERTENGO CARLOS
DR. ALBERTENGO ANDRÉS
CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA
DR. LAPISSONDE LUCIANO
DR. LINARES JOSE MARIA
DRA. DEPETRIS VERONICA
CIRUGIA REPARADORA Y MAXILO FACIAL
DR. LAPISSONDE LUCIANO
DR. LINARES JOSE MARIA
DR. PASSANO PATRICIO
CIRUGIA TORÁCICA
DR. SANCHEZ ALMEYRA RODRIGO
DR. BERROCAL GUSTAVO
UNIDAD DE MELANOMA Y TUMORES DE PARTES BLANDAS
DR. SANCHEZ ALMEYRA RODRIGO
DR. BASA EXEQUIEL
DRA. BRARDA MARINA
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
DR. PENDINO DIEGO
CLINICA MÉDICA
DR. MANERA JORGE
DRA. BONINO JULIA
DRA. CRUSET MERCEDES
DRA. FAGGIANI MARINA
DRA. FERRERO MARIANA
DR. MARIÑO MARCELO
DRA. OLMEDO MARIA FLORENCIA
DR. PERETTI HUGO
DR. SCHMUKLER ARMANDO
DR. SCHMUKLER GERMAN
DR. VALTORTA EMILIANO
DERMATOLOGIA CLINICA
DR. KANTOR BERNARDO
DRA. PILLI FABIANA
DERMATOLOGIA
DRA. GALIMBERTI MARIA LUISA
DRA. CASSIRAGA LILIANA
DRA. DEMERGASSO MARIELA
DR. VILLADA JULIO CÉSAR
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
JEFE DEL SERVICIO
DR. COCCARO NICOLAS
STAFF
DR. COCCARO NICOLAS
DRA. FURLAN CLAUDIA
DRA. FATTAL JAEF VIRGINIA
DRA. VELAZQUEZ ROMINA
DR. LLOP EZEQUIEL
DR. MARINI JERONIMO
ECOGRAFIA GENERAL
DR. PLA FERNANDO- JEFE DE SERVICIO
DR. KOFOED JUAN
DR. GHIRARDI SEBASTIÁN
DRA. VILLALBA LAURA
DRA. CONTI ORNELA
DRA. GAUDIO MARIA
DR. RODRIGUEZ FEDERICO
DRA. BELESIA SABRINA
DRA. FERNANDEZ ALEJANDRA
DR. GONZALEZ EDUARDO
DRA. GENTILE ANALIA
DR. MODOTTI OMAR
DR. BERNARDI MARTIN
TOMOGRAFIA
DR. CÓCCARO NICOLAS
DRA. FATTAL JAEF VIRGINIA
DRA. FURLAN CLAUDIA
DRA. VELAZQUEZ ROMINA
DR. LLOP EZEQUIEL
DR. MARINI JERONIMO
DR. GHIRARDI SEBASTIÁN
DR. VILLARREAL RAMIRO
RESONANCIA MAGNETICA
DR. CÓCCARO NICOLAS
DRA. FATTAL JAEF VIRGINIA
DRA. VELAZQUEZ ROMINA
DRA. AUN ROMINA
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
DR. COCCARO NICOLAS
DRA. FURLAN CLAUDIA
ENDOCRINOLOGIA
DRA. CAIRO MARIA BELEN
DRA. NEBEL ERIKA
DRA. OLIVEROS CLAUDIA
DRA. OLGUIN MARIA SUSANA
DR. PISTONO CLAUDIO
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
DR. FIGUEROA CASAS JUAN CARLOS
DR. FIGUEROA CASAS MARCELO
DR. SAEZ CARLOS
ESTOMATOLOGIA
DRA. ESCOVICH LIVIA
GASTROENTEROLOGIA
DR. PIGLIACAMPO JOSÉ
DR. LAMI SANTIAGO
DR. MERTENAT JULIO
DR. ALEGRE GERARDO
DR. MUÑOZ LUCAS
DRA. SAN MIGUEL PATRICIA
GINECOLOGIA
DR. PALEARI LUIS
DR. BELIZAN LUCIANO
DRA. PALEARI CAROLINA
DR. BREGANT ANDRES
DRA. BUONO YANINA
DRA. CALAMARI ALEJANDRA
DRA. CEJAS VANESA
DRA. GIOA GABRIELA
DRA. LOCATELLI MARIA EUGENIA
DRA. MALANCA CARLA
DRA. MARIN SABRINA
DRA. QUEREDE CECILIA
DRA. ROSSI MARIA VICTORIA
DR. SUTTER SCHNEIDER SERGIO
DRA. STEREN SYLVIA
DRA. WILCHEL NATALIA
GUARDIA GENERAL
JEFE DE GUARDIA: DR. SCHMUKLER GERMÁN
COORDINACIÓN: DR. BASA EZEQUIEL
HEMATOLOGIA
DRA. CERANA SUSANA
DR. CERUTTI IDER
DRA. CERUTTI AMALIA
DRA. FUNES MARIA EUGENIA
DRA. PLAZA ILEANA
DR. MACARIO JORGE
DRA. CORTE MARIA BELÉN
BIOQUIMICA
BIOQ. RAVIOLA MARIANA
INFECTOLOGIA
DR. FLYNN LUIS
DR. NANNINI ESTEBAN
INSTITUTO DE FONOAUDIOLOGIA
LIC. SABA CLAUDIA
LIC. SCHMUKLER MAIA
KINESIOLOGIA INTERNADOS
LIC. MIGUEL MAURICIO
LIC. DIAZ IGNACIO
LIC. GARCIA EMANUEL
LIC. EPELDE NOELIA
LIC. MUJICA PAMELA
MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE
DRA. MATTEACCIO ALEJANDRA
DRA. BARRIOS MONICA
NEFROLOGIA
DR. SARANO DANIEL
DR. ALONSO CLAUDIO
DR. RODENAS OSVALDO
STAFF
DRA. MONTESINOS MARIA SOLEDAD
DRA. FERNANDEZ MARIA CRISTINA
DRA. MOLLO ELDA
DR. RODENAS MARTIN
DRA. BERZERO MARIANA
NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA
NEUROCIRUGIA
DR. CAFFARATTI OSVALDO
DR. DEGANO EMILIO
DR. DEGANO FERNANDO
DR. DEGANO PEDRO
DR. NEUMANN CAFFERATA GUILLERMO
NEUROLOGIA
DR. MENICHINI REYNALDO
DRA. CORNEJO LILIANA
DRA. FERRI MARIA EUGENIA-MOVIMIENTOS ANORMALES
DR. LOREFICE FERNANDO
DRA. MENICHINI MARIA LAURA
DRA. SAAVEDRA GISELA
NEUROCIRUGÍA INFANTIL
DR. NEUMANN CAFFERATA GUILLERMO
NEUROLOGIA VASCULAR
DR. SERRATTO CARLOS- CLINICA VASCULAR E INTERVENCIONISTA
NEURO OTOLOGIA
LIC. GONZALEZ GABRIELA-RECUPERACION DE ACUFENOS
DR. MAYO ALEJANDRO-VERTIGO. MAREOS
LIC. VILLORIA BETIANA-VIDEONISTALMOGRAFIA
NEUROLOGIA COGNITIVA
DR. CUADRANTI NICOLAS
PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA
PS. CHIACCHERINI CRISTIAN
DR. CHASSET MARTIN-PSIQUIATRIA
PS. SAVIA MELISA
PS. KERSZDOWSKI MELINA
TRATAMIENTO DEL DOLOR BENIGNO: CRONICO Y AGUDO
DRA. DEGANO LUCIA
NUTRICIONISTAS
LIC. CARRILLO FLORENCIA
LIC. BONZI NATALIA
LIC. CAPELLO ANTONELLA
LIC. MARTIN ROCIO
OBSTETRICIA
DR. BARALDI MARTIN
DR. BOEYKENS FEDERICO
DR. CASANOVA RAUL
DR. COSTA CARLOS
DR. CORBELLI JORGE ARTURO
DR. CORBELLI JORGE LUCIANO
DRA. FORLA SOLEDAD
DRA. GALARZA MARIA LOURDES
DR. GIOVANETTI HERNAN
DR. IGLESIAS DIEGO
DR. LOMBARDI GABRIEL
DRA. ONDATEGUI JORGELINA
DR. PAEZ HUGO
DR. PAQUEZ FERNANDO
DR. PEREZ ROBERTO
DR. RIVAS JOSE LUIS
DR. FARIAS GUSTAVO
DR. SOSO GERMÁN
ODONTOLOGIA
DA CAMPO MAURICIO
DI PAOLO CARLA
GARCIA GRANDE MELISA
GRANDE SILVIA
MON GUSTAVO
THOMAS GUILLERMO
VALDEZ GABRIEL
OFTALMOLOGIA
DR. COLOMBERO DANIEL
DRA. DEMICHELIS JORGELINA
DRA. FEUER LUCIA
DRA. SESMA MARIA CECILIA
DRA. VANOLI MARIA JOSE
DRA. FILOSA GRACIELA
OFTALMOLOGIA
DR. SCHLAIEN GUSTAVO
DRA. DEL SOGLIO IVANA
DRA. LAPISSONDE CECILIA
DR. MIASSI FERNANDO
ONCOLOGIA
DR. TATANGELO MARCELO
DRA. FAVINI TAMARA
DRA. MENDEZ MARIA EUGENIA- CUIDADOS PALIATIVOS
DRA. MISERERE MARIA EMILIA
DR. PUPILI JUAN
DRA. SCHEITLIN BARBARA
DR. TABARES GONZALO
DRA. HIDALGO AMALIA
PS. VALFOSCA LUCILA-PSICOLOGIA ONCOLOGICA
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
DR. BRUCHMANN GUILLERMO
DR. ABELDAÑO VICTOR
DR. BONIFACIO JUAN PABLO
DR. CARABANTES ANDRES
DR. CASTIGLIONI ALEJANDRO
DR. GONZALEZ SERGIO
DRA. LAYUS MACARENA
DRA. LOPEZ VALERIA
DR. MEYNET HECTOR
DR. PAOLINI FERNANDO
DR. PASETTO PABLO
DR. PASTOR MARCELO
Dr. RANDOLINO JUAN PABLO
TRAUMATOLOGIA INFANTIL
DRA. FREZZOTTI VANESA
DRA. MALLMA GIRALDO MARCIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
DRA. ALMIRON LORENA
DR. CORTIÑAS ANIBAL
DR. DI CAPUA PABLO
DRA. NIETO MARIA ELENA
DR. MATELLICANI NICOLAS
DR. RUIZ HECTOR
DR. CASTAGNINO DIEGO
PEDIATRIA
DR. ORELLANO FABIO
DRA. BARBERO SILVINA
DRA. BORGHI VALERIA
DR. CONZOLINO SERGIO
DRA. CUÑO JULIETA
DRA. DEBIASE LORELEY
DRA. LEVITA ADRIANA
DR. LOPEZ MARULL MANUEL
DRA. LLANOS MARIA ALEJANDRA
DR. MACCARRONE ALEJANDRO
DR. MORANDE ROBERTO
DR. PIAZZA HERNAN
DRA. PIOTTO SILVANA
DR. TORRESI LEANDRO
DRA. VIALE SILVANA
DRA. YOCCO MARIA VERONICA
ESPECIALISTAS
DR. ALIVERTI GUSTAVO- GASTROENTEROLOGIA
DRA. CATALA DANISA-PSICOLOGIA
DR. CONZOLINO SERGIO-NEONATOLOGIA
DRA. CORRADI MARIA LAURA- NEUROLOGIA
DRA. CUCCURULLO ANA MARIA- NUTRICION
DR. ESCALANTE CATERIANO JAVIER- CIRUGIA GENERAL/UROLOGIA
DR. MACCARRONE ALEJANDRO-NEONATOLOGIA
DR. MIGLIETTA ALDO-ENDOCRINOLOGIA
DR. ORELLANO FABIO-ALERGIA E INMUNOTERAPIA
DRA. PISTELLI YANINA-DERMATOLOGIA
DRA. PORRI CLAUDIA-HEMATOLOGIA
DRA. VAZQUEZ PATRICIA-PSIQUIATRIA
DR. VILA FERNANDO- NEUMONOLOGIA
PSICOLOGIA
PS. MORELLI STELLA MARIS
PS. MANASSERI ADELMO
PS. SCHMUKLER YANINA
PS. SCHMUKLER GISELA
PS. SCOTTA MARGARITA
PS. ANTINORI ADRIANA-OBESIDAD
PS. UTGES MELANIA
PSIQUIATRIA
DRA. CASSILE MARIA ANGÉLICA
DR. LAURITO LISANDRO
REPRODUCCIÓN HUMANA
BIOQ. MUNUCE MARIA JOSÉ
REUMATOLOGIA
DR. BERBOTTO GUILLERMO
DR. RAGGIO JUAN CARLOS
DRA. SATTLER MARIA EMILIA
TRASTORNOS DEL SUEÑO Y VIGILIA
NEUROFISIOLOGIA
DRA. FERRAIUOLI ADRIANA
UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS
JEFE DE SERVICIO: DR. KELLER LUIS
COORDINACIÓN: DR. TISSERA GABRIEL
DRA. ALBORNOZ MILAGROS
UNIDAD DE NEONATOLOGÍA
JEFE DE SERVICIO: DRA. MARTIN MARIEL
COORDINACIÓN: DRA. MORÁN SILVIA
MEDICOS DE GUARDIA
DRA. IBAÑEZ ELBA
DRA. HANSEN SANDRA
DRA. IRACELAY SUSANA
DRA. FERNANDEZ HILDA
DRA. MERCADO CELIA
DRA. GABRIELE MARINA
DRA. FERRARI ANA
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
LIC. GALLO JOSE LUIS
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
JEFE DE UTI: DR. SCHMUKLER ARMANDO
COORDINACIÓN: DR. SCHMUKLER GERMÁN
DRA. ALTAMIRANO ESTELA
UROLOGIA
DR. BORZONE FEDERICO
DR. DE LA VEGA LISANDRO
DR. GIOIELLI ROBERTO
DRA. GIOIELLI ANTONELA
DR. ITURRIAGA IGNACIO
DR. PREMOLI JUAN JOSE
DR. SALAS FERNANDO
DR. VECCHIO MARIO
AUDITORIA
DR. GENTILINI JOSÉ
LABORATORIO CLINICO Y BACTERIOLÓGICO
DIRECCIÓN TÉCNICA: BIOQ. CASTELLARIN CELIA
BACTERIOLOGIA: BIOQ. RINAUDO MARIANGEL
FARMACIA INTRAHOSPITALARIA
DIRECCIÓN TÉCNICA: FARMACÉUTICA SACCHI CAROLINA
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
FARMACÉUTICO GONZALEZ PEDRO
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO: LIC. PEDALINO ANALIA
QUIROFANO CENTRAL
JEFATURA MEDICA: DR. POENITZ FERNANDO
COORDINACION: DR. BLANCO MARIANO
QUIROFANO AMBULATORIO
JEFATURA MEDICA: DR. CARRILLO FRANCISCO